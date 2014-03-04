Генсек НАТО наголошує на необхідності мирного врегулювання кризи в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен сказав після засідання Північноатлантичної ради НАТО, в якій взяли участь представники 28-ми країн-членів Альянсу.

Читайте такожГенсек НАТО закликав Росію припинити військові дії в Україні

"Ми продовжуємо підтримувати всі конструктивні зусилля для мирного врегулювання кризи згідно з нормами міжнародного права. Ми вітаємо зусилля ООН, Європейського Союзу, ОБСЄ та Ради Європи", - сказав Расмуссен.

Генсен НАТО також розкритикував Росію, яка, за його словами, продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також свої міжнародні зобов'язання, і такі дії мають серйозні наслідки для безпеки та стабільності євроатлантичного простору. "Союзники залишаються єдиними в час цієї важкої кризи", - додав генсек НАТО.

Засідання Північноатлантичної ради було скликано в штаб-квартирі Альянсу за ініціативою Польщі. У середу має відбутися засідання Комісії НАТО-Росія.