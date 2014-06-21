Терористи звільнили з полону донеччанина, викраденого 2 червня

У Донецьку сьогодні, 21 червня, терористи звільнили з полону місцевого жителя Олександра Лидіна, викраденого 2 червня.

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердила дружина викраденого Лариса Лидіна.

«Так. Його звільнили сьогодні. Але, будь ласка, всі подробиці - потім», - сказала вона, підтвердивши, що її чоловік весь цей час перебував у полоні в Донецьку в районі мотелю, у бойовиків батальйону «Схід».

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2 червня в Петровському районі Донецька навпроти райвідділу міліції, біля магазину «Райдуга» невідомі озброєні люди викрали місцевого жителя Лидіна.

За словами його дружини, «чоловік був біля магазину, де зустрів друзів і зупинився з ними поспілкуватися, до них під'їхали дві машини, вийшли 6 чоловік у камуфляжній формі, четверо з них були в масках, вони його скрутили, пов'язали і вивезли».

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Вона також повідомила, що одночасно був пограбований і їхній будинок. «Напевно, одна група забирала чоловіка, інша вривалася в будинок. Вони вибили двері в будинку, винесли два сейфи. В одному сейфі у чоловіка, оскільки він мисливець, була зброя: карабін, старенька гвинтівка двохстволка і газовий пістолет. Вся зброя була з документами, які також знаходились у сейфі», - пояснила Лидіна.

За її словами, у другому сейфі були документи та особисті заощадження близько 1,3 тис дол, «які родина збирала мені на планову операцію. Також забрали мій робочий ноутбук, нетбук».

Дружина повідомила, що в міліції нічого не кажуть, припускають, що він у полоні десь в Донецьку. «Але викупу ніхто не вимагав», - сказала жінка.