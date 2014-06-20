У Донецьку озброєні люди захопили адмінбудівлі шахти – міліція
15:03, 20 червня 2014Політика
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У Донецьку озброєні люди захопили адміністративні будівлі шахти №4-21.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Петровського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідомими людьми захоплено адмінбудівлі шахти №4-21.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - 3 роки позбавлення волі.
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