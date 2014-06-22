Генсек ООН підтримав мирний план Порошенка

Прое повідомили у прес-службіПрезидента України.

Генеральний секретар ООН висловив підтримку ініціативі Петра Порошенка щодо рішення ситуації на Сході України мирним шляхом. Зокрема, він підкреслив важливість такого елементу мирного плану Президента України, як встановлення 10-км буферної зони на українсько-російському кордоні.

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Президент України подякував за солідарну позицію Генерального секретаря ООН та висловив рішучий намір і надалі вживати активні заходи, спрямовані на врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Водночас, Глава держави поінформував Генерального секретаря про неодноразові випадки порушення режиму припинення вогню і підкреслив важливість надання цієї інформації міжнародним партнерам.

Петро Порошенко наголосив, що одним з ключових елементів мирного плану є децентралізація влади і він налаштований на внесення відповідних змін до Конституції України у найближчий час.

Співрозмовники домовились встановити формат нового партнерства між Україною та ООН, зокрема підтримувати постійний особистий зв’язок.