Президент Литви публічно порівняла Путіна з Гітлером і Сталіним

Вона заявила про це в інтерв'ю німецькому виданню Focus, повідомляє сайт newsru.co.il.

У відповідь на запитання інтерв'юера, чи не вважає вона такі порівняння надто різкими, Грібаускайте роз'яснила: Путін використовує національне питання як привід для захоплення чужих територій - точнісінько так, як це робили згадані вище диктатори.

Президент Литви також побоюється, що Москва намагатиметься переконати країни Балтії залишити НАТО в обмін на зниження ціни на нафту або газ.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти та комуністи (документ) Вона стверджує, що Росія прагне поширити свій вплив на країни, що раніше входили до складу СРСР та, зокрема, відновити економічну залежність прибалтійських республік від російського палива.

Нагадаємо, що минулого місяця, під час зустрічі з ветеранами Другої світової війни в Галіфаксі спадкоємець британського престолу також порівняв президента Росії Володимира Путіна з Гітлером.

За відомостями Daily Mail, це порівняння пролунало, коли принц Чарльз розмовляв з 78-річною Меріенн Фергюссон - єврейкою, уродженкою Гданська (Польща), родина якої уникнула загибелі в роки Голокосту, перебравшись в Канаду.

Ця заява викликала широкий резонанс у світі, проте прес-служба королівської сім'ї відмовилася коментувати публікацію, у якій наводяться відомості про приватну бесіду, а не про публічну заяву принца Чарльза.