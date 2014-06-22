Луценко: Путін шантажує Україну газом і Донбасом

Про це в ефірі "Событий недели" заявив позаштатний радник президент Петра Порошенка, екс-глава МВС Юрій Луценко.

"Риторика: нехай Україна визнає газовий договір, а потім ми підемо з Донбасу, тепер негласно лунає від всіх офіційних і неофіційних осіб Російської Федерації. Ми не можемо піддатися на такий шантаж", - зазначив він.

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На думку Луценка, чергові військові навчання, які Росія почала біля наших кордонів, є черговим елементом такого газового шантажу.

"Хоча насправді ми маємо бути свідомі того, що й досі зберігається загроза військового вторгнення в Україну. "Ура-патріотична" риторика нічого не варта, коли справа дійде до прямого військового зіткнення України та РФ. Саме тому політики намагаються уникнути гіршого сценарію. І саме тому Порошенко пропонує свій мирний план насамперед Путіну: заберіть своїх терористів і військових", - зазначив Луценко.