Порошенко відповів тим, хто вимагає "жорстких" та швидких військових дій на сході
Президент України Петро Порошенко вважає позитивним факт початку діалогу на сході країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на зустрічі представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади «День діалогу».
«Знаю, сам факт таких консультацій сприйнятий неоднозначно у суспільстві. Є «яструби», які вимагають швидких жорстких військових дій. Інші вимагають масштабних компромісів «тільки щоб не було війни». Відповім обом сторонам: наша мета - не війна, не ми, не Україна її розпочала. Наша мета - мир. Але підкреслюю: мир не за будь-яку ціну і не за будь-яких умов. У нас не здригнеться рука, щоб дати гідну відсіч збройному агресору, який зазіхає на соборність і цілісність нашої держави», - сказав Порошенко.
Порошенко зауважив, що йому довелось ухвалити непросте рішення про припинення в односторонньому порядку вогню на сході України.
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«Діалог про реалізацію президентського плану по врегулюванню ситуації на Донбасі почався», - сказав Порошенко і нагадав, що мирний план складається із 15 пунктів, й одним із найголовніших є негайна демілітаризація регіону і відновлення контролю над російсько-українським кордоном.
За його словами, серед першочергових кроків мирного плану - відновлення діяльності місцевих органів влади, відновлення центрального телерадіомовлення у Донецькій і Луганській областях з метою протидії «інформаційній отруті, яка сьогодні ллється з інших телеканалів».
Також Порошенко повідомив про інші пункти мирного плану, в тому числі відновлення економіки, створення робочих місць на Донбасі, відновлення житла і виробничих приміщень, які постраждали через збройний конфлікт.
Президент нагадав, що цей мирний план підтримали всі без винятку міжнародні структури.