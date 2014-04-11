НАТО не планує військових дій в Україні - Расмуссен



Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, зроблену сьогодні у столиці Болгарії - Софії.

”Наша позиція є дуже чіткою. Вона полягає у тому, аби знайти політичне та дипломатичне вирішення кризи… Вважаю, що першим кроком має стати відведення Росією військ від кордонів (з Україною) та участь у зменшенні напруженості”, - сказав він після переговорів з болгарським президентом.

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Расмуссен наголосив, що НАТО ”не розглядає військових варіантів”, але концентрується на тому, щоб забезпечити ефективну оборону держав - членів Альянсу. ”Ми здійснимо усі необхідні кроки, аби бути впевненими, що колективна оборона є ефективною”, - сказав Расмуссен.

Він не виключив, що НАТО може збільшити свою присутність у Болгарії, і нагадав про останнє збільшення сил Альянсу у країнах Балтії, на Чорному морі та моніторинг літаками AWACS територій Румунії та Польщі.

”Подальші дії можуть включати в себе оновлення планів оборони, розширення маневрів та дислокації збройних сил”, - сказав генсек Альянсу.