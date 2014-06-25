Бойовики їздять з міста в місто на тій само техніці, щоб здавалося, що її багато - РНБО

Про це на брифінгу у середу повідомив речник РНБО Володимир Чеповий, передає Українська правда.

"Є точна інформація, що кордон техніка ніяка не перетинала", - запевнив він.

"Ця техніка, яка зафіксована, за попередньою інформацією, це та сама техніка, яка їздить і по інших містах для підйому бойового духу терористів і диверсантів", - заявив Чеповий.

Читайте такожНа Донеччині біля Дмитрівки зафіксовано 5 танків, 7 БТРів та вантажівки із бойовиками - РНБО Він пояснив, що серед терористів циркулює інформація про те, що у них нібито є багато техніки, зокрема броньованої, і їм треба підтримувати ці чутки.

Як відомо, у ніч на середу в районі Автовокзалу у Луганську зафіксували колону важкої техніки, зокрема танки.