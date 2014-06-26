Під Донецьком терористи напали на блокпост сил АТО

Українські військові забрали автомобіль, на якому приїхали бойовики, повідомив прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковский в ефірі "112 Україна".

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"З 22.00 до 01.00 терористи з мінометів обстрілювали наші позиції. Під Донецьком напали на один із блокпостів, отримали відповідь. Один з терористів був знешкоджений, також був знешкоджений один з автомобілів, на якому прибули терористи, захоплений РПГ-18 і один з кулеметів. Втрат з боку АТО за ніч немає", - зазначив він.