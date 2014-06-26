Порошенко: Мирний план запрацює лише за підтримки Росії

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

Президент нагадав, що мирний план був підтриманий всіма країнами світу, за що Україна їм вдячна.

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«В той же час очевидно, що цей мирний план запрацює лише за підтримки Росії. Поки що, на жаль, цієї підтримки є абсолютно недостатньо», - наголосив він.

«Добре, що Рада федерації вже не збирається, нарешті, проголошувати війну Україні, але війну ніхто не проголошував, її просто ведуть, ведуть зараз, в ці хвилини», - наголосив Порошенко.

За його словами, найманці продовжують перетинати український кордон.

Він поінформував про свою вчорашню телефонну розмову – з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом, президентом РФ Володимиром Путніним.

«(президент Росії) висловив свою підтримку мирного плану, ми з надією чекаємо тепер реальних кроків, і я з цієї трибуни хочу ще раз наполегливо закликати Росію сприяти врегулюванню ситуації: підтримайте мирний план діями, а не словами», - сказав Порошенко.

«За цими діями ми зупиняємо смерті цивільних і військових людей, які боронять суверенітет та територіальну цілісність держави. Ми чекаємо цих дій. Посильте охорону кордону, зупиніть нелегальний потік військової техніки, перестаньте рекрутувати найманців, врешті решт – відведіть війська», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що український народ не хоче війни, і всі ідеї сепаратизму українському народу було нав’язано ззовні. «Україна є монолітною, треба зупинити потоки брехні і ненависті, які поширюються російськими ЗМІ, це не сприяє встановлення миру», - наголосив президент.

Він зауважив, що готовий долучити російських спеціалістів до моніторингу кордону, який має здійснювати ОБСЄ. «Щоб впевнитись у жорсткому дотримані законодавства, на який ми зобов’язались», - наголосив Порошенко.