У Донецьку бойовики відновили штурм військової частини - ЗМІ

У Донецьку терористи відновили штурм військової частини №3004 Національної гвардії України на вулиці Щорса.

Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі, передає "ОстроВ".

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За їх повідомленнями, в районі військової частини чути активну стрілянину й гучні вибухи.

"Цього разу все набагато серйозніше. Гуркіт від стрілянини і вибухів жахливі", - пише один з очевидців.

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У свою чергу, видання 62.ua повідомляє, що штурм відновився в 20.55. Йде запекла перестрілка.

На даний час озброєне угрупування «Кальміус», оточивши військову частину 3004 Національної гвардії України, що знаходиться по вул.Щорса, штурмує військових - чутні постріли.

За інформацією 62.ua в частині знаходяться близько 200 військових, половина з яких солдати строкової служби.

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