ДПтС запевняє, що у в`язницях Донецької області немає проблем з їжею і кадрами



Про це УНІАН повідомили в Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, спростувавши інформацію, що з`явилася в ЗМІ та соціальних мережах інформацію про перебої в поставках продуктів в установи виконання покарань та слідчі ізолятори, а також масові звільнення персоналу.

У повідомленні наголошується, що в даний час всі пенітенціарні установи області повною мірою забезпечені продовольством, там організовано триразове гаряче харчування відповідно до затверджених на державному рівні нормами та вимогами. Видача основних продуктів для харчування спецконтингенту здійснюється на 100% з урахуванням замін.

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Щодо звільнень персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області повідомляє, що на сьогодні, 27 червня, масових звільнень немає. Разом з тим спостерігаються окремі випадки звільнень співробітників за власним бажанням і за сімейними обставинами, що не впливає на графік несення служби та підтримки стабільної ситуації в установах, запевнили в управлінні.