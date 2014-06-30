Командир батальйону Артемівськ: особисто знаю людей 20, що за перемир'я повернулися "з лісів"

Про це він розповів в інтерв'ю Українській Правді.

"У цьому тижні перемир'я є і позитивний, і негативний момент. Позитивний те само, про що ви говорите. Це ж як чайник, він закипає. І якщо зараз у нас все вийде, це буде постріл як пробки від шампанського. Розумієте? Адже я відчуваю настрій свого батальйону!", - розповів Матейченко у відповідь на запитання Мустафи Найєма.

Крім того, на думку комбата, у перемир'я є і друга позитивна сторона люди почали повертатися на роботу, зокрема, на підприємствах Красного лиману

Читайте такожРНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде прийнято сьогодні до 22.00"Доходить до смішного. Телефонують, запитують: "А що нам з ними робити? Вони повернулися, хочуть працювати, але вони ж були по той бік". Я вважаю, що нехай працюють.

Адже ми вже вирішили: якщо людина без крові на руках, починаємо з білого аркуша. Ну якщо він стояв на блок-посту, робив чай, ну ось так вийшло - помилився, не зрозумів - так що тепер, відвертатися від нього? Особисто я знаю людей двадцять, які за цей час перемир'я повернулися з лісів. І це теж позитивний момент", - говорить він.

Однак якщо говорити про подальше продовження перемир'я, то на думку Матейченко, "наслідки можуть бути важкими".

"У моєму рідному Артемівську поки було перемир'я, нічого не відбувалося, а останні два дні вони (бойовики - ред.) зрозуміли, що може бути атака, і вже з'являються вогневі точки на будинках, зміцнюються райони. Те ж само навколо Лиману. Але я вам скажу так: сил і засобів в української армії вистачить. Я в це вірю", -заявив Матейченко.