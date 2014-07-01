Батальйон територіальної оборони Хмельницької області відправляється для укріплення тилів держави

Про це кореспондент УНІАН повідомив обласний військовий комісар Олександр Присяжнюк.

“Батальйон повністю укомплектований для виконання завдань. Хочу зауважити: він не відправляється у зону Антитерористичної операції, а переходить у розпорядження Державної прикордонної служби України для прикриття тилів”, - сказав воєнком.Читайте такожНа Харківщині всі пункти пропуску на кордоні з РФ обладнають чотириметровим ровом

Присяжнюк зауважив, що техніку для батальйону тероборони буде доставлено залізницею до пункту призначення.

Сьомий батальйон територіальної оборони Хмельницької області складається із 401 солдата.