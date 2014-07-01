Батальйон територіальної оборони Хмельницької області відправляється для укріплення тилів держави
12:22, 01 липня 2014Політика
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Сьомий батальйон територіальної оборони Хмельницької області сьогодні відправляється для укріплення тилів держави.
401 солдатів з батальйон територіальної оборони Хмельницької області вирушать зміцнити тили держави / mil.gov.ua
Про це кореспондент УНІАН повідомив обласний військовий комісар Олександр Присяжнюк.
“Батальйон повністю укомплектований для виконання завдань. Хочу зауважити: він не відправляється у зону Антитерористичної операції, а переходить у розпорядження Державної прикордонної служби України для прикриття тилів”, - сказав воєнком.Читайте такожНа Харківщині всі пункти пропуску на кордоні з РФ обладнають чотириметровим ровом
Присяжнюк зауважив, що техніку для батальйону тероборони буде доставлено залізницею до пункту призначення.
Сьомий батальйон територіальної оборони Хмельницької області складається із 401 солдата.
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