У паспорті загиблого під Донецьком російського оператора немає відмітки про перетин кордону - ЗМІ

Відмітка про перетин кордону відсутня в паспорті російського оператора Анатолія Кляна, який загинув під час штурму військової частини в Ясинуватському районі. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Оператор російського "Першого каналу" отримав проникаюче поранення черевної порожнини, перебуваючи в районі військової частини біля селища Опитне Ясинуватського району Донецької області. Журналіст, 1946 року народження, помер під час реанімаційних заходів у міській лікарні №18 у Донецьку.

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"Відмітка про перетин кордону в паспорті Кляна відсутня", - сказав співрозмовник "ОстроВа".

У зону зіткнення журналістів привезли терористи "ДНР". Журналіст Forbes Росія Орхан Джемаль написав у своєму репортажі "Позивний "Гюрза": хто підставив журналістів під кулі в Донецьку", що Клян загинув під час штурму військової частини в Донецьку через свідому провокацію бойовиків "ДНР".

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Після загибелі Кляна МЗС Росії звинуватило Україну в цілеспрямованому переслідуванні журналістів із застосуванням цілеспрямованих обстрілів, фізичної розправи, тортур.