У Донецьку загинув оператор російського телеканалу

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт телеканалу та інші російські ЗМІ.

«Анатолій Клян разом із кореспондентом і звукооператором поїхав на зйомку вночі в українську військову частину. Поїздку організувала прес-служба «Донецької народної республіки», – інформує сайт «Першого каналу».

За даними цієї «прес-служби «ДНР», «матері солдатів планували зустрітися з синами і забрати їх додому».Читайте такожУ СК РФ упевнені, що журналістів ВДТРК розстріляв із міномета командир "Айдара"

Постріли пролунали після того, як українські військові запустили в небо сигнальну ракету. Російські медіа не подають повної картини подій, що передували стрілянині.

За даними користувачів Twitter, проілюстрованими фотографією, за кермом автобуса з російськими журналістами перебував чоловік у камуфляжі з розпізнавальними знаками терористичного угруповання «ДНР». Про інших пасажирів автобуса інформації також немає.

68-річний Клян пропрацював на російському «Першому каналі» понад 40 років.

Of course,Russian media won't tell us what happened before the shooting or why a militant trooper is driving the bus! pic.twitter.com/PooyUGGNqb