Збитий під Луганськом ІЛ-76 добивали з кулемета, триває ідентифікація тіл - ТСК

Нагадаємо, тоді загинули 49 українських військових, які перебували на борту.

Розслідування продовжено, тому що комісії треба побувати на місці трагедії, а це стане можливим лише після перемоги в АТО, повідомляє Сегодня.

Остаточні результати українські фахівці мали оприлюднити у вівторок, 2 липня, але експертизи продовжили.

"До 2 липня повинні були затвердити звіт, але розслідування продовжено, тому що комісії треба побувати на місці трагедії, а це стане можливим лише після перемоги в АТО. Розслідування ведуть і депутатська комісія, і прокуратура", - розповів голова спеціально створеної тимчасової слідчої комісії ВР Олександр Чорноволенко.

Читайте такожТерористи, які збили літак Іл-76 на підльоті до Луганська, отримали інформацію від зрадників - ТимчукЗа його словами, в найближчі дні будуть озвучені лише попередні висновки розслідування.

"Перша ракета, випущена сепаратистами, в літак не влучила. Потрапила тільки друга, а потім літак добивали ще і чергою з великокаліберного кулемета, - розповів голова комісії. - Було також питання щодо витоку інформації - і, як виявилося, РФ проводила постійний радіоперехоплення, і було прослуховування наших радіочастот. Тобто терористам повідомили, що летить літак".

За даними комісії, процес ідентифікації тіл загиблих ще триває.