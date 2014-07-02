В полоні у бойовиків перебувають 29 українських військових - Міноборони
17:39, 02 липня 2014Політика
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Про це повідомив в.о. міністра оборони Михайло Коваль.
фото прес-служби Міноборони
У полоні у членів незаконних збройних формувань на сході України перебувають 29 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив на брифінгу після засідання уряду.
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"На сьогоднішній день в полоні перебувають 29 військових заручників", - сказав він.
Коваль зауважив, що українська сторона робить все можливе для звільнення полонених.
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