У Слов'янську зупинився хлібозавод

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

"У Слов'янську тривають бойові дії, в результаті яких пошкоджено підстанція 110 кВ «Слов'янськ Північний». Це призвело до знеструмлення міста та зупинки роботи хлібозаводу. Для забезпечення мешканців міста необхідно на добу 12 тонн хлібобулочних виробів", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Краматорську терористи обстріляли приватний сектор з «Граду» - ЗМІБула пошкоджена і підстанція в Торезі, що забезпечує електропостачання міста. Внаслідок бомбардування населений пункт було тимчасово знеструмлено. На даний момент електропостачання відновлено.