У Слов'янську зупинився хлібозавод
21:02, 02 липня 2014Політика
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Внаслідок пошкодження підстанції в Слов'янську припинив роботу хлібозавод.
Слов'янську потрібно 12 тонн хліба на день / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
"У Слов'янську тривають бойові дії, в результаті яких пошкоджено підстанція 110 кВ «Слов'янськ Північний». Це призвело до знеструмлення міста та зупинки роботи хлібозаводу. Для забезпечення мешканців міста необхідно на добу 12 тонн хлібобулочних виробів", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Краматорську терористи обстріляли приватний сектор з «Граду» - ЗМІБула пошкоджена і підстанція в Торезі, що забезпечує електропостачання міста. Внаслідок бомбардування населений пункт було тимчасово знеструмлено. На даний момент електропостачання відновлено.
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