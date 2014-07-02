Європа має борг перед українським народом - європейський експерт

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник директора Центру європейських досліджень у Брюсселі Роланд Фройденштайн.

"Стало цілком зрозуміло, що членство України в ЄС виключати не можна. Особливо зараз у цій складній ситуації. На певному етапі в Києві було більше прапорів ЄС, аніж в усіх європейських столицях разом узятих! Європа має борг перед українським народом", - заявив він.

Читайте такожПольща за 10 років отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомогиВодночас, на його думку, це не означає членства України в ЄС в наступні п’ять років.

"Але вже в офіційних документах ЄС записано, що відносини між Україною та ЄС підуть далі Угоди про асоціацію. Це було компромісом між тими членами ЄС, які хотіли дати перспективу членства Україні, і тими, які наразі проти цього. І зараз ми перебуваємо в цій компромісній точці", - підсумував Фройденштайн.