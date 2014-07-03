Силовики знищили 5 "Камазів" з бойовиками - Тимчук

07:56, 03 липня 2014
Політика
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В зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів.

Роман Бочкала / Facebook

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів.

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Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Зокрема, знищено 5 «Камазів», які перевозили бойовиків.

Втрати сил АТО за вчорашній день (2 липня): 1 військовослужбовець загинув, 18 поранені.

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