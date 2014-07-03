Силовики знищили 5 "Камазів" з бойовиками - Тимчук
07:56, 03 липня 2014Політика
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В зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів.
Фото : Роман Бочкала, Facebook
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів.
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Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Зокрема, знищено 5 «Камазів», які перевозили бойовиків.
Втрати сил АТО за вчорашній день (2 липня): 1 військовослужбовець загинув, 18 поранені.
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