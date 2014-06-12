Через Макіївку на Донецьк проїхали танки і автоколона зі зброєю - ЗМІ

Про це повідомили очевидці, передає Острів.

"Три танки і машини з людьми поїхали в центр Макіївки. Попереду машина з мигалкою, але не ДАІ. Пройшли через мікрорайон Зелений. Зорали гусеницями асфальт", - сказав співрозмовник.

Ще один очевидець каже, що в колоні рухається і зенітка, і інша техніка.