У Донецьку ніч пройшла без збройних сутичок, весь транспорт працює

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, «у Донецьку спокійна обстановка - ніч минула без подій і збройних сутичок, вранці на лінії вийшов весь пересувний склад муніципального транспорту, комунальні і державні установи працюють у звичному режимі».

Читайте такожУ Донецьку вода знову подаватиметься за графіком - міськрада

Проте в міськраді зазначили, що на деяких вулицях міста діє обмеження руху транспорту.

Так, обмежено рух: на вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до просп. Колгоспного; на вул. Артемівській з боку м. Ясинувата у напрямі вул. Гірничої, в'їзд на Київський шляхопровід у напрямі центру міста; на вул. Злітній від просп. Манежного до Аеропорту; у напрямі м. Авдіївки і Ясинуватського шосе з Київського шляхопроводу з'їзди відкриті (проїзд через блокпост); на вул. Баумана – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь»; на вул. Пухова – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь» у районі кафе «ФОРОС»; на вул. Дагестанській – вул. Джанкойська виїзд на смт Старомихайлівка і на просп. Ілліча – вул. Горностаївська з боку м. Макіївка.