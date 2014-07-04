Колишнього вояка Нацгвардії тримають у СІЗО через звинувачення у зраді

Запобіжний захід Сергію Дмитрієнку обрали у четвер, 3 липня, у Чернігові, йдеться у сюжеті ТСН. Рядового підозрюють у тому, що він передавав іноземним спецслужбам інформацію про військовослужбовців та частину, у якій служив сам.

Списки нацгвардійців, їхні адреси, контактні телефони, а також характеристики на кожного, за даними слідства, передавали через електронну пошту на адресу інтернет-магазину. Цей сайт нібито створений іноземними спецслужбами для отримання інформації від агентів.

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Самого підозрюваного на судове засідання не доправляли. Батьки хлопця переконані, що сталася помилка, і просять відкритого та об'єктивного розслідування в цій справі.

"Я не хочу зараз виправдувати Сергія, але у 19 років простий солдат не знає навіть ніяких таємниць. І не міг знати. І допуску у нього не було. Кому він вигідний, я не знаю", - нарікає батько підозрюваного Олександр Дмитрієнко.