Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і зброю - РНБО
14:24, 04 липня 2014Політика
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Про це сьогодні повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.
REUTERS
Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.
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«Під виглядом гуманітарної допомоги РФ постачає через кордон зброю і боєприпаси. Також Росія продовжує поповнювати лави терористів з бойовиками”, - сказав Парубій.
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