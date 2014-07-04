Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і зброю - РНБО

14:24, 04 липня 2014
Політика
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Про це сьогодні повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

REUTERS

Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

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«Під виглядом гуманітарної допомоги РФ постачає через кордон зброю і боєприпаси. Також Росія продовжує поповнювати лави терористів з бойовиками”, - сказав Парубій.

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