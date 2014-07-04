Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і зброю - РНБО

Росія під виглядом гуманітарної допомоги перекидає на схід України бойовиків і техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

Читайте такожРосійські війська здійснюють укріплення кордону в місцях пункту пропуску - Парубій

«Під виглядом гуманітарної допомоги РФ постачає через кордон зброю і боєприпаси. Також Росія продовжує поповнювати лави терористів з бойовиками”, - сказав Парубій.