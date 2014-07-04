Якщо Росія не вступить у справу, Новоросія загине найближчим часом - Стрілок

Заяву Стрілка розміщено на терористичному сайті "Російська весна". Вона є зведенням новин про обстріл Миколаївки та Семенівки.

За словами терориста, його соратники проклинають Київ, Порошенка та Росію, оскільки вона "дала надію і кинула напризволяще".

"Якщо Росія не вступить у справу найближчим часом - Новоросія загине в найближчому часі. Слов'янськ загине набагато раніше, ніж всі інші", - йдеться в повідомленні.

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Також, Стрілок вказує на проблеми з постачанням і незначність успіхів терористів: "Прошу читачів не «хапатися за соломинку», радіючи якому-небудь збитому літаку або підкаліченому танку: їх у укрів (українців - ред.) стільки, що можна кожен день по 10 підбивати - менше не стане", - пише Стрелков.

"Наше постачання повністю перервано. Так що розгрузки, черевики, прилади нічного бачення і все інше можна сміливо відправляти куди завгодно - до нас вони вже не дійдуть", - заявляє лідер терористів.