Порошенко - Ештон: Після відновлення АТО силовики зазнають менших втрат, аніж під час "перемир'я"

Кетрін Ештон від імені 28-ми держав ЄС висловила підтримку діям президента України Петра Порошенка, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави проінформував про розвиток ситуації на Донбасі, а також про продовження зусиль для мирного врегулювання.

Президент наголосив, що зараз, після зупинки дії режиму припинення вогню, Україна несе навіть менші втрати, ніж під час його дії, адже з боку бойовиків вогонь ніхто не припиняв. Порошенко наголосив, що в такій ситуації він був змушений на підставі рішення РНБО відновити антитерористичну операцію.

Порошенко запевнив, що у продовження Берлінських домовленостей міністрів закордонних справ чотирьох країн Україна готова до подальшої роботи Трьохсторонньої контактної групи, зокрема до проведення наступного засідання 5 липня. Україна запропонувала місце та час проведення і очікує на підтвердження від іншої сторони.

Читайте такожУкраїна та ЄС підписали Угоду про асоціацію в повному обсязіЕштон поцікавилась зусиллями, яких Україна очікує від ЄС.

«Від імені 28 держав хочу запевнити, що у Вас є наша підтримка», - наголосила вона.

Президент подякував верховному представнику ЄС за її плідні зусилля у процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Порошенко відзначив, що церемонія підписання Угоди 27 червня цього року стала найбільш позитивною подією для України за останній час.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській і Донецькій областях з 15 квітня проводиться антитерористична операція проти російських бойовиків.

30 липня президент України Порошенко відмовився продовжити оголошене ним 20 липня одностороннє перемир'я через те, що бойовики продовжували вбивати українських військових.

Глави МЗС Німеччини, Франції, України та Росії на початку цього тижня у Берліні окреслили план перемир'я і домовились, що відповідна контактна група зустрінеться для його обговорення не пізніше 5 липня.