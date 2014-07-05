В Артемівську знищено штаб терористів - Аваков

00:32, 05 липня 2014
Політика
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Батальйон МВС "Артемівськ" скоїв розвідувальний рейд в Артемівськ.

bahmut.com.ua

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Знищено штаб ДНР. Батальйон очолює наш артемівський офіцер - Костянтин Матейченко. За сумісництвом нинішній військовий комендант Червоного Лиману. Найближчим часом ситуація в Артемівську буде мирною. Звичайно мир буде підкріплений впевненою силою спецбатальйону "Артемівськ" та сил АТО", - написав Аваков.

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