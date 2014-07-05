В Артемівську знищено штаб терористів - Аваков

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте такожВ Артемівську обстріляли штаб терористів в будівлі прокуратури - ЗМІ

"Знищено штаб ДНР. Батальйон очолює наш артемівський офіцер - Костянтин Матейченко. За сумісництвом нинішній військовий комендант Червоного Лиману. Найближчим часом ситуація в Артемівську буде мирною. Звичайно мир буде підкріплений впевненою силою спецбатальйону "Артемівськ" та сил АТО", - написав Аваков.