Справа проти Глазьєва: Радник Путіна порівняв СБУ з гестапо

Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв, коментуючи рішення про відкриття проти нього кримінального провадження, пише РИА Новости.

"СБУ, по суті, виконує таку ж функцію сьогодні в Україні, як у фашистській Німеччині виконувало гестапо. СБУ сьогодні є злочинною організацією, а її керівництво - цілком контролюється американськими спецслужбами. Тобто це організація, яка творить беззаконня в Україні, скоює злочини проти народу України", - заявив Глазьєв.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо радника президента Росії Сергія Глазьєва за статтею про публічні заклики до розв'язування військового конфлікту.