Ситуація на сході України: терористи за добу атакували 10 разів, сили АТО рахують полонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, зокрема обстрілам були піддані позиції та блокпости українських військовослужбовців біля Луганська, Амвросіївки, Кремінної, Довжанського. Усі напади відбиті, жоден військовослужбовець не загинув, лише один отримав поранення, сказав Лисенко.

Читайте такожВночі терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО - ТимчукТакож інформаційно-аналітичний центр РНБО повідомляє, що сьогодні сили АТО зосереджені на знищенні баз підготовки, осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту.

Внаслідок активних дій в лавах найманців спостерігаються панічні настрої. Все більше бойовиків здається в полон. Наразі ведуться підрахунки кількості полонених та зданої ними зброї.