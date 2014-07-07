На Луганщині через брак добровольців терористи встановлюють на блокпостах манекени - ЗМІ

Бойовики на Луганщині перевдягаються у форму українських військових і обстрілюють житлові квартали міст. Більше того, вони вже відчувають брак добровольців та найманців, тому навіть крадуть манекени з крамниць, одягають їх у камуфляж і закріплюють на блокпостах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Терористи намагаються переконати населення, що житлові квартали обстрілює українська армія. У свою чергу, голова Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна переконує, що все це маневри бойовиків. Наразі вони між собою сваряться і застосовують військові хитрощі.

"Тим більше, що вчорашні бої бойовики "ЛНР" вели один з одним. Вони перевдягнулись в одяг української армії і обстрілювали житлові будинки", - сказала вона.

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Варто зазначити, що в самому Луганську 11 будинків зруйновані, газо-, водо-, електропостачання немає. Майже в усіх районах міста чути вибухи.

При цьому у соцмережах представники терористичної організації "ЛНР" пишуть, що найближчими годинами чекають на штурм. Їхній оптимістично-бойовий настрій змінюється на паніку. Про це кажуть і в МВС. Так, за оперативними даними лідер "ЛНР" знаходиться у запої.

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"Сьогодні наші війська стоять на околиці Луганська. Подальших перспектив у луганських терористів немає. За оперативною інформацією, Болотов останнім часом п'є горілку, розуміючи, що на нього чекає: або він загине під час АТО, або він буде захоплений у полон. Моральний рівень бойовиків неможливо порівняти, зокрема, той, який зараз і той, який у них був кілька тижнів тому", - заявив радник міністра МВС Антон Геращенко.

У той же час, у РНБО зізнаються, що святкувати перемогу ще передчасно, тому що Луганськ і частина області сьогодні все ще знаходиться під повним контролем терористів.