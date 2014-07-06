У Луганську житлові квартали обстрілювали бойовики-провокатори з українськими прапорами - губернатор
21:51, 06 липня 2014Політика
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Проросійські бойовики з українськими прапорами вели обстріл житлових кварталів у Луганську з метою провокації.
REUTERS
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook в.о. голови ОДА Ірина Верігіна.
"Бойовики продовжують провокації! Кілька годин йде бій у районі Луганська. Бойовики обстрілюють житлові будинки, українські військові не стріляють. Керівництво штабу АТО просить поширити цю інформацію. Обстріл людей вони роблять під українськими прапорами", - написала вона кілька годин тому.
Нагадаємо, раніше самі терористи повідомляли, що обстрілюють аеропорт Луганська з "Градів".
Post by Ірина Верігіна.
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