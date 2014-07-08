Le Monde: Олланд і Обама закликають Путіна натиснути на сепаратистів

У статті під назвою «Франсуа Олланд і Барак Обама закликають Володимира Путіна натиснути на сепаратистів», опублікованій в газеті Le Monde, повідомляється про те, що після телефонної розмови з Бараком Обамою, Франсуа Олланд пояснив в комюніке, що Володимир Путін повинен натиснути на сепаратистів на сході України, щоб вони погодилися на діалог з українською владою.

«Президент Франції сьогодні ввечері говорив з президентом Бараком Обамою про ситуацію в Україні. Вони підкреслили, що дуже важливо, щоб зустріч контактної групи з представниками сепаратистів відбулася якомога швидше з метою встановити режим двостороннього припинення вогню. Довгострокове вирішення кризи в Україні не може бути тільки політичним. Вони закликали президента Путіна натиснути на сепаратистів, щоб вони погодилися на діалог з українською владою, а також посилити контроль над російсько-українським кордоном».

Просування урядових військ

Раптове просування урядових військ, яким вдалося повернути під свій контроль Слов'янськ, один з оплотів сепаратистів, після того, як в минулий понеділок минув термін перемир'я, порушило всі дипломатичні плани. Зустріч контактної групи, призначена на минулі вихідні, так і не відбулася.

У повідомленні Єлисейського палацу також говорилося про те, що лідери Франції та Сполучених Штатів домовилися координувати свої зусилля, щоб завдавати «необхідного тиску» на Росію. У Брюсселі посли країн-членів ЄС дали свою згоду на те, щоб розширити список росіян, яких повинні торкнутися санкції за їх участь в конфлікті, повідомило дипломатичне джерело.