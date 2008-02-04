Голомша: слідство точно знає, звідки діоксин, яким отруїли Ющенка

Заступник генпрокурора Микола Голомша в інтерв`ю виданню "Коммерсантъ-Україна" розповів, що слідству точно відомі місця і умови виготовлення діоксину, яким був отруєний Віктор Ющенко. Проте коментувати цю тему замгенпрокурора відмовився.

"Я відповім на це питання так – слідству точно відомі місця виготовлення діоксину, умови, але коментувати цю тему недоцільно! Якщо ми зараз розповімо про те, що знаємо, це прочитає той, хто чекає інформації, той, хто за нами стежить. Хай для цієї людини буде загадкою, на якій стадії зараз знаходиться розслідування. Якщо я прокоментую наше просування, то поставлю під удар і результати, і самих людей. Тому що люди, які цікавляться цією темою, відстежують кожен наш рух. І нам не хочеться замість розслідування займатися нашими опонентами, які створюватимуть проблеми. Чим менше інформації, тим більше ми просуваємося вперед. Але все має початок і кінець – розв`язка буде", - заявив Голомша.

Заступник генпрокурора запевняє, що розслідування ведеться на дуже професійному рівні: "Те, що слідчі не видають інформації, те, що Галина Климович (керівник слідчої групи по отруєнню Віктора Ющенка) глибоко законспірувала цю справу, - за це я їй дуже вдячливий. Розслідування ведеться на дуже професійному рівні. Якби я зараз почав говорити про деталі, не вистачило б ні плівки, ні ручки", - відзначив Голомша.