Українських військовослужбовців обіцяють навчати елементам панкратіону

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі народного депутата від Тернополя Олексія Кайди, про це сьогодні під час зустрічі з тернопільськими військовими повідомила заступник міністра молоді та спорту України Олена Підгрушна (дружина Кайди – УНІАН).

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В ході зустрічі Кайда та Підгрушна передали військовим 30 бронежилетів та 30 касок.

170 тис. грн, за які купили амуніцію, пожертвували депутати з фракції ВО «Свобода» у Тернопільській обласній раді.

Обласний військовий комісар Володимир Катинський та солдати подякували за допомогу.

Кайда також зазначив, що вже отримав відповідь Міноборони на повторне депутатське звернення щодо відновлення діяльності військової частини в Тернополі.

«Так, як поінформував міністр оборони, перспективним складом Збройних сил України на базі колишньої 11-ї артилерійської бригади передбачено дислокацію військової частини», – повідомив депутат.