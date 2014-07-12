Українських військовослужбовців обіцяють навчати елементам панкратіону
Представники Національної федерації панкратіону безкоштовно навчатимуть військовослужбовців елементам боротьби.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі народного депутата від Тернополя Олексія Кайди, про це сьогодні під час зустрічі з тернопільськими військовими повідомила заступник міністра молоді та спорту України Олена Підгрушна (дружина Кайди – УНІАН).
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В ході зустрічі Кайда та Підгрушна передали військовим 30 бронежилетів та 30 касок.
170 тис. грн, за які купили амуніцію, пожертвували депутати з фракції ВО «Свобода» у Тернопільській обласній раді.
Обласний військовий комісар Володимир Катинський та солдати подякували за допомогу.
Кайда також зазначив, що вже отримав відповідь Міноборони на повторне депутатське звернення щодо відновлення діяльності військової частини в Тернополі.
«Так, як поінформував міністр оборони, перспективним складом Збройних сил України на базі колишньої 11-ї артилерійської бригади передбачено дислокацію військової частини», – повідомив депутат.