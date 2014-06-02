Російське ТБ заявило, що біатлоністка Підгрушна підробляє снайпером у Слов'янську

Фейк опублікував у своєму твіттері канал LifeNews. Крім того, сміливе твердження про снайперську роботу Підгрушної озвучив глава так званого народного фронту «Новоросії» Костянтин Долгов на «Росії-1».

Читайте такожРосійське телебачення бреше про Нацгвардію і ПС, які атакують мирних луганчан

Наша спортсменка за словом в кишеню не полізла.

«Враховуючи, що я на сьогоднішній день повністю віддаю себе роботі в Міністерстві, роботі з дітьми та спортсменами, ця інформація викликала у мене шок і почуття несправедливості. Заспокоїли батьки - сказали, щоб не звертала уваги на такі дурниці, а займалася своєю справою. Це позбавлені сенсу домисли і повна маячня. Вчора і сьогодні я брала участь у гала -концертах і спортивних святах в Києві. Ніхто і ніколи не пропонував мені приймати участь в АТО.

На мій погляд, це частина російської пропаганди. Перша інформація пішла з Lifenews, а вони можуть взяти будь-яку людину, представивши її під чужим прізвищем. Напевно, ці "журналісти" вирішили згадати давню історію з прибалтійськими біатлоністками, які нібито воювали в Чечні», - заявила Підгрушна.