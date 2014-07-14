70% Слов'янська вже підключено до електромережі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Луганській і Донецькій областях, народний депутат Ірина Геращенко.

Читайте такожЖителі Слов'янська скаржаться на відсутність води, світла і анти-санітарію

За її словами, в деяких районах міста сьогодні з'явиться нарешті і водопостачання.

Геращенко зауважує, що через наявність розбитих трасформаторів, 2/3 міста до води підключать тільки до кінця тижня.

Вона нагадує, що пенсіонери пенсію почали отримувати ще минулого тижня, бо запрацював пенсійний фонд.

«Бюджетники почнуть отримувати зарплати і відпускні (освітяни, лікарі)- лише цього тижня, бо ж розбіглися всі ті, хто мав нараховувати виплати і передавати інформацію в казначейство», - пише Геращенко.

«Барикади розбирають, 16 бригад саперів працює по розмінуванню об'єктів», - також інформує про ситуацію в місті уповноважений президента.