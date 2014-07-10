До Слов'янська щодня повертаються 300-500 людей - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Харкові сказала Уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях народний депутат від партії “УДАР” Ірина Геращенко.

“За інформацією місцевої влади, у другий день після звільнення міста, тобто в понеділок, близько 300 людей повернулося. Десь така цифра. Вони вважають, що щоденно 300-500 людей повертаються”, - сказала Геращенко.

Читайте такожВлада обіцяє відбудувати пошкоджені школи та дитсадки Слов'янська до 1 вересняВона додала, що за офіційною інформацією, на сьогоднішній день із зони АТО в інші регіони України пересилилися більше 35 тисяч людей, за неофіційними даними вдвічі більше.

“За офіційною інформацією, у нас сьогодні 35 тисяч переселенців, неофіційно — ця цифра в два рази більша. Офіційна цифра — це люди, які стали на соціальний облік, неофіційна — це ті, яких прийняли сім'ї, рідні, допомогли волонтери”, - сказала Геращенко.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про кількість українських громадян, які пересилилися з зони АТО до Російської Федерації, Геращенко сказала: “Я не володію інформацією, відносно того, скільки народу туди виїхало, але, я думаю, що цифри, які дають російські пропагандистські канали, не витримують жодної критики”.

Вона зазначила, що у Росії немає єдиної статистики щодо українських переселенців, різні чиновники і канали називають різні цифри, дехто списує до списку вимушених переселенців українських заробітчан, які працюють в Росії з власної волі.

Геращенко підкреслила, що уряд України зацікавлений в поверненні кожного українця з території Росії.

“Ми дуже раді поверненню кожного українця. Але я ще раз хочу підкреслити, що проблема переселенців торкнулася в першу чергу України, до Росії виїхали не так багато людей”, - наголосила Геращенко.