Росія погодилась допустити консула до Надії Савченко

За дорученням Президента України Петра Порошенка Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів чотиристоронню телефонну розмову з міністрами закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Франції Лораном Фабіусом, а також Главою Адміністрації Президента Росії Сергієм Івановим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, серед іншого, було піднято питання незаконного утримання українського пілота Надії Савченко у в’язниці російського міста Вороніж і безпідставної відмови допуску до неї українського консула.

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Глава Адміністрації Президента Росії пообіцяв розібратися і забезпечити доступ консула до Савченко, зазначено в повідомленні.