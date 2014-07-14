Росія погодилась допустити консула до Надії Савченко
Глава Адміністрації Президента Росії пообіцяв забезпечити доступ консула до Савченко.
За дорученням Президента України Петра Порошенка Міністр закордонних справ Павло Клімкін провів чотиристоронню телефонну розмову з міністрами закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Франції Лораном Фабіусом, а також Главою Адміністрації Президента Росії Сергієм Івановим.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, серед іншого, було піднято питання незаконного утримання українського пілота Надії Савченко у в’язниці російського міста Вороніж і безпідставної відмови допуску до неї українського консула.
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Глава Адміністрації Президента Росії пообіцяв розібратися і забезпечити доступ консула до Савченко, зазначено в повідомленні.