Конституційний суд не відчуває політичного тиску - голова КС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КС Юрій Баулін, відповідаючи на запитання журналістів, чи відчувають судді тиск політиків у своїй роботі.

Баулін наголосив: “Зараз ми ніякого тиску не відчуваємо”. В той же час додав, що має бути дотримано принцип незалежності суду.

Читайте такожКонституційний Суд України припинив співпрацю з Конституційним Судом Росії“Але принцип, який закладений, він повинен бути дотриманий і з ротацією, яка в нас має місце і ще буде мати місце, тому що дві вакансії в нас ще є в суді, тому той принцип судової влади і її незалежності, такий конституційний принцип - недоторканний”, - сказав голова суду.