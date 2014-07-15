Конституційний суд не відчуває політичного тиску - голова КС
15:20, 15 липня 2014Політика
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Конституційний Суд України сьогодні не відчуває тиску з боку політиків.
Юрій Баулін каже, що не відчуває тиску / lvivpost.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КС Юрій Баулін, відповідаючи на запитання журналістів, чи відчувають судді тиск політиків у своїй роботі.
Баулін наголосив: “Зараз ми ніякого тиску не відчуваємо”. В той же час додав, що має бути дотримано принцип незалежності суду.
Читайте такожКонституційний Суд України припинив співпрацю з Конституційним Судом Росії“Але принцип, який закладений, він повинен бути дотриманий і з ротацією, яка в нас має місце і ще буде мати місце, тому що дві вакансії в нас ще є в суді, тому той принцип судової влади і її незалежності, такий конституційний принцип - недоторканний”, - сказав голова суду.
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