Інформація про неякісні бронежилети з США є неправдивою - МЗС

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформаційної політики МЗС України.

«МЗС України, ознайомившись зі статтею та фотоматеріалами Оксани Коваленко під назвою «Бронежилети із США, які привезли в якості допомоги, не відповідають вимогам Міноборони?», на підставі наявної в Міністерстві інформації, привертає увагу читачів Української правди до такого: номер контракту на пластині, зображеній на фото №2 під назвою «Так виглядає ціла пластина» не відповідає дійсному номеру контракту від 12 червня ц.р., що починається з літер «UP-…..» та відповідно до якого, 7 липня ц.р. в Україну зі США в рамках надання допомоги було поставлено 2000 бронежилетів»,- зазначається в повідомленні.

«З огляду на наведене, МЗС України заявляє, що інформація стосовно бронежилетів, зображених на знімках Оксани Коваленко, які начебто надійшли із Сполучених Штатів в якості допомоги, не відповідає дійсності»,- наголошується в повідомленні.

Як написала «Українська правда», американські бронежилети, які були передані Міністерству оборони, а далі в зону АТО в якості допомоги, не відповідають стандартам бронежилетів 4 класу.

Такий висновок можна зробити з результатів випробувань, які провели бійці на одному з блокпостів в зоні АТО, де перебувала кореспондент "Української правди".

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За словами бійців, Міністерство оборони передало їм 23 бронежилети, які надійшли в якості допомоги від США.

Однак пластини, які були в американських жилетах, не витримали ані пострілів кулями калібру 5.45 з АК-74, ані кулями калібру 7.62 з автомату Калашнікова АК-47, хоча на самій пластині написано, що вона має витримувати постріли кулями калібру 7.62.

"Так, вони зручні, але не можуть нас захистити. Вони не витримують ані 5.45, ані 7.62", - розповів Українській правді один з бійців на блокпосту.