Бійці АТО заявляють, що бронежилети із США, які привезли в якості допомоги, не відповідають вимогам Міноборони - ЗМІ

Такий висновок можна зробити з результатів випробувань, які провели бійці на одному з блокпостів в зоні АТО, передає "Українська правда".

За словами бійців, Міністерство оборони передало їм 23 бронежилети, які надійшли в якості допомоги від США.

Однак пластини, які були в американських жилетах, не витримали ані пострілів кулями калібру 5.45 з АК-74, ані кулями калібру 7.62 з автомату Калашнікова АК-47, хоча на самій пластині написано, що вона має витримувати постріли кулями калібру 7.62.Читайте такожМіноборони перевірило матеріально-технічне забезпечення учасників АТО

"Так, вони зручні, але не можуть нас захистити. Вони не витримують ані 5.45, ані 7.62", - розповів Українській правді один з бійців на блокпосту.

Водночас, згідно з описом бронежилетів 4-го класу, які Міноборони закуповує для армії, вони витримують постріли цих двох видів зброї та постріли з СВД.

Раніше Міноборони натякнуло, що волонтери возять неякісні бронежилети і зібралося замінювати їх, оскільки "бронежилет типу "Корсар" є єдиним, який має бути у наших військовослужбовців".