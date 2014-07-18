Президент призначив Олександра Данилюка своїм представником в Кабміні

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Данилюка представником президента у Кабінеті міністрів.

Як повідомляє УНІАН, відповідний указ № 598/2014, розміщений на офіційному сайтіглави держави. Читайте такожПорошенко призначив нового заступника голови СБУ "Призначити Данилюка Олександра Олександровича представником президента у Кабінеті міністрів України", - йдеться в указі президента, який був підписаний 17 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter