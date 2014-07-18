Президент призначив Олександра Данилюка своїм представником в Кабміні

10:24, 18 липня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Олександра Данилюка представником президента у Кабінеті міністрів.

фото lenta-ua.net

Як повідомляє УНІАН, відповідний указ № 598/2014, розміщений на офіційному сайтіглави держави.

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"Призначити Данилюка Олександра Олександровича представником президента у Кабінеті міністрів України", - йдеться в указі президента, який був підписаний 17 липня.

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