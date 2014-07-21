Сили АТО відрізали основні угруповання терористів від забезпечення - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

"Ущільнене кільце навколо Горлівки і Донецька. Терористи здійснюють відчайдушний опір", - пише Тимчук.

Сили АТО взяли під контроль периметр н.п. Рубіжне, проводяться заходи із зачистки міста від бойовиків.

"Частково блокований н.п. Лисичанськ. Вночі терористи в цьому районі пішли на прорив. Знищено велику кількість техніки і живої сили бойовиків. Близько 30 терористів взяті в полон", - пише Тимчук.

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Силовики розширили зону контролю навколо Донецького і Луганського аеропортів. Намагаючись контратакувати, бойовики обстрілюють позиції силовиків на цих об'єктах з мінометів і РСЗВ «Град».

Також Тимчук повідомляє, що за оперативними даними, позиції сил АТО були обстріляні поблизу Предтечено (Донецька обл.) і на східних околицях Артемівська (Донецька обл.). Обстріл проводився з мінометів і стрілецької зброї.

Найбільш складною залишається ситуація в прикордонних районах (районах н.п. Успенка, Маринівка, Дяково), а також в районі н.п. Донецьк, Луганськ, Попасна, Краснодон, Горлівка.