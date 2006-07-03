Регіонам написали сценарій в Росії?

Блок “Наша Україна” вважає, що Партія регіонів діє під зовнішнім впливом і реалізує сценарій, вигідний Росії.

Як повідомляє прес-служба блоку, на думку головного аналітика “Нашої України” Анатолія ЛУЦЕНКА, "те, що Партія регіонів за ніч змінила свої позиції щодо проведення круглого столу, а також висунула новий ультиматум з 12 пунктів, є свідченням того, що “регіонали” не позбулися зовнішніх впливів".

“Зараз вони є виконавцями дестабілізаційного сценарію в Україні, який вигідний насамперед Росії, – зазначив А.ЛУЦЕНКО. – І нещодавні заяви російського міністра оборони ІВАНОВА про продаж Україною зброї Ірану – справу кількарічної давнини, і сьогоднішня позиція Партії регіонів, і нагнітання Росією газової теми є свідченням того, що зараз відпрацьовується такий сценарій”.

Він підкреслив, що Партії регіонів “потрібно згадати, що за неї голосували українські виборці, і сісти за стіл переговорів та приймати рішення не в ультимативній формі, а в формі діалогу”.

“Саме така форма була знайдена – постійно діючий круглий стіл, – зазначив А.ЛУЦЕНКО. – Поки що ми можемо констатувати, що своїми діями Партія регіонів суперечить сама собі і це можна пов’язати тільки із зовнішніми чинниками”.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокує сесійну залу ВР з 27 червня. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.

Сьогодні Партія регіонів висунула новий ультиматум з 12 пунктів, зокрема, вимагаючи посад не лише в парламенті, але й у виконавчих органах влади. “Регіонали” хочуть отримати посаду першого заступника голови Верховної Ради та керівництво комітетами ВР, але ще не визначилися, якими. Партія регіонів також хоче, щоб судді Конституційного Суду обрались за їх квотою.