Нацрада просить українські канали збільшити частку російськомовного мовлення на сході країни

«Ми попросили керівників усіх телерадіокомпаній: якщо у вас є можливість мовити й на звільненій території, й на окупованій — давайте більше інформації», - процитувала прес-служба голову Нацради Юрія Артеменка.

За його словами, регулятор також вітатиме збільшення програм власного виробництва. При цьому якщо навіть збільшення кількості власних програм вплине на зміну передбачених концепцією часток, Нацрада не застосовуватиме за це санкцій.

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«За це карати ніхто не буде. Знайте, - це тільки на краще», - зазначив Артеменко.

Він також додав, що зважаючи на специфіку східного регіону, телерадіокомпаніям варто збільшувати кількість програм російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення в своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» і «НТВ-Мир» такими, що не відповідають законам України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення припинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову. Незважаючи на це, в Нацраді заявили, що провайдери Донецької та Луганської областей не виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.

Нацрада з телерадіомовлення станом на 14 липня виявила 72 провайдери програмної послуги, які незаконно ретранслюють російські телеканали в Донецькій та Луганській областях.

17 липня Нацрада ухвалила рішення в судовому порядку вимагати анулювання ліцензій українських провайдерів програмної послуги, які незаконно ретранслюють російські телеканали.