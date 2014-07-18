Телеканалу UBR оголошено попередження через пропаганду війни і заклики до сепаратизму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, Національна рада рішенням від 17 липня застосувала санкцію «оголошення попередження» до ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ (вид мовлення – супутникове телебачення, логотип «UBR»).

Причиною стало те, що у період з 14:00 13 липня по 14:00 14 липня 2014 року в передачах «Без коментарів», «Моменти життя» та «Новини» було зафіксовано інформацію, що містить заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, заклики до порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, що є порушенням абзаців 3, 4 частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статті 28 Закону України «Про інформацію».

Як повідомив на засіданні голова регуляторного органу Юрій Артеменко, протягом згаданого вище періоду в ефірі телеканалу вийшов 131 сюжет загальною тривалістю 1 год. 20 хв., в якому основні теми – пряма мова лідерів сепаратистського руху Гіркіна, Губарєва, Болотова та інших із пропагандою розв’язання війни, агресії, закликів до порушення територіальної цілісності України.

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