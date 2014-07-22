Сили АТО взяли в полон озброєних саперів із нашивками "російська православна армія"

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба добровольчого батальйону "Донбас".

Крім того, у понеділок в ході воєнної операції за участі ВСУ, підрозділом батальйону "Донбас" та батальйону "Дніпро-2" без втрат було взято під контроль населений пункт Пєски.

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Подальші дії військових будуть спрямовані на взяття населених пунктів Карлівка і Нетайлове, йдеться у повідомленні.