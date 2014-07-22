Сили АТО взяли в полон озброєних саперів із нашивками "російська православна армія"
01:39, 22 липня 2014Політика
0 0
На Донеччині в ході воєнної операції сили АТО взяли в полон чотирьох озброєних саперів із вибухівкою, на шевронах яких було вказано "російська православна армія".
Сили АТО взяли в полон чотирьох озброєних саперів із вибухівкою / REUTERS
Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба добровольчого батальйону "Донбас".
Крім того, у понеділок в ході воєнної операції за участі ВСУ, підрозділом батальйону "Донбас" та батальйону "Дніпро-2" без втрат було взято під контроль населений пункт Пєски.
Читайте такожБатальйон "Айдар" захопив помічника міноборони невизнаної Південної Осетії
Подальші дії військових будуть спрямовані на взяття населених пунктів Карлівка і Нетайлове, йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter