Сили АТО взяли в полон озброєних саперів із нашивками "російська православна армія"

01:39, 22 липня 2014
Політика
0 0

На Донеччині в ході воєнної операції сили АТО взяли в полон чотирьох озброєних саперів із вибухівкою, на шевронах яких було вказано "російська православна армія".

REUTERS

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба добровольчого батальйону "Донбас".

Крім того, у понеділок в ході воєнної операції за участі ВСУ, підрозділом батальйону "Донбас" та батальйону "Дніпро-2" без втрат було взято під контроль населений пункт Пєски.

Читайте такожБатальйон "Айдар" захопив помічника міноборони невизнаної Південної Осетії

Подальші дії військових будуть спрямовані на взяття населених пунктів Карлівка і Нетайлове, йдеться у повідомленні. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter