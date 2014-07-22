ЄС робить "замало і запізно" у зв'язку з ситуацією в Україні - МЗС Литви

Таку думку міністр висловив у вівторок в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент агентства УНІАН.

„Я вірю, що ми повинні терміново діяти. Іноді через нашу бездіяльність ми стаємо частиною проблеми. Ми можемо бути частиною рішення. Ми можемо впливати. Але ми цього не робимо. Так само це стосується Росії. Замість того, щоб використати вплив на ці озброєні групи, покласти край вогню, покласти край вбивствам населення, вони постачають зброю. Це не новина, що вони отримують танки, важке озброєння. І катастрофа може статися. На жаль, це сталося з таким жахливими наслідками. Ми повинні змінити наші думки. Ми робимо замало і запізно. Ми повинні координувати всіх гравців. Але ми розділені через економічні інтереси”, - сказав Лінкявічюс.

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Говорячи про можливі санкції, міністр висловив думку, що друга фаза санкцій „ще не вичерпана”. „Ми повинні наблизитися до кола тих, хто ухвалює рішення. Наша бездіяльність також є частиною проблеми, запрошуючи продовжувати. Я не знаю, що ще може статися, щоб ми зрозуміли, з ким ми маємо справу”, - наголосив він.

Крім того, Лінкявічюс вважає за необхідне надати статус терористів так званим «народним республікам» Луганська та Донецька. «З нашої точки зору, прийшов час надати статус терористичних організацій так званим «республікам» Луганська та Донецька. Також прийшов час ввести ембарго на озброєння. Нам відомо, хто стоїть за терористами. Вони звинувачують інших, а не покладають відповідальність на себе, поширюючи брехню. Ми повинні серйозно взяти до уваги не тільки збройні дії, але й пропаганду», - сказав глава МЗС Литви.